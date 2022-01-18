Zülfü Livaneli'den Sezen Aksu'ya destek

Şarkısındaki “Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e...” sözleriyle nedeniyle sosyal medyada eleştiri alan Sezen Aksu'ya, müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli'den destek geldi.

Sezen Aksu'nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü.

Aksu'nun şarkısında geçen, “Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e...” sözleri, sosyal medyada tartışma yarattı.

Birçok kullanıcı, Aksu için eleştiriler yağdırdı.

ZÜLFÜ LİVANELİ'DEN DESTEK

Tüm bunların gölgesinde müzisyen arkadaşlarından da Minik Serçe’ye destek geldi.

Dünden bu yana Sezen Aksu için paylaşım yapan meslektaşlarından biri daha konuya dahil oldu.

Müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli, Twitter hesabından bir dizi açıklama yayınladı. Livaneli, kullanılan sözcüklerin ne anlama geldiğini tek tek yazdı ve bu açıklamanın sonuna da Aksu ile birlikte çektirdiği bir fotoğraf iliştirdi.

Livaneli’nin tartışma yaratan sözlerle ilgili yorumu şu şekilde oldu:

“CAHİL KELİMESİ DÜNYAYI GÖRMEMİŞ ANLAMINDA KULLANILIR”

“Sezen Aksu’ya şarkı sözlerinden dolayı bir linç kampanyası başlatıldı. Bu sözleri çarpıtanların, sanatla, kelimelerle, kültürle hiçbir ilgisi yok. Sanat deryasını, daracık siyaset pencerelerinden izleyip yorum yapıyorlar. Cahil kelimesi halk şiirimizde, tecrübesiz genç, dünyayı görmemiş anlamında kullanılır. Neşet Ertaş’ın “Cahildim dünyanın rengine kandım” türküsünde olduğu gibi. Bir halk türküsünde “Ergen kız, cahil oğlan/ İnkardan gelinir mi” denildiği gibi.

“İLKEL BİR ZORLAMADIR”

Sezen’in de Adem ve Havva’nın cennetten atılmalarına yol açan hatayı gençliklerine ve bilmemeye bağlayan sözlerinden, hakaret anlamı çıkarmak ilkel bir zorlamadır. Ve bu halkın bağrına bastığı Sezen Aksu’ya böyle haksız bir saldırı, saldıranı küçültür Sezen’i daha da büyütür.”