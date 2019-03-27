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Mahalleli su kovalarıyla yangına müdahale etti

Bahçelievler'de bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında, gece saatlerinde yangın çıktı. Yangına mahalleli su kovalarıyla müdahale ederken, itfaiye park eden araçlar yüzünden müdahaleye geç kaldı.

DHA | 27.03.2019 - 08:30..
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İstanbul Bahçelievler'de mahalle sakinleri komşularının dairesinden alevlerin yükseldiğini görünce, korku dolu anlar yaşadı. Mahalleli durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, bir yandan da evlerinde doldurdukları kovalarla yardıma koştu.

PARK EDEN ARAÇLAR İTFAİYEYE ENGEL OLDU

İtfaiye ekipleri gelene kadar daireden yükselen alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf eden vatandaşlar, yangın çıkan dairede yaşayan Özkan Deniz isimli kişiyi de dışarı çıkararak sakinleştirdi. Bu sırada olay yerine gelmeye çalışan ekipler, park eden araçlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Zor da olsa olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Mahalleli su kovalarıyla yangına müdahale etti

DAİREDE HASAR OLUŞTU

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Özkan Deniz isimli daire sakini, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken, dairede hasar meydana geldi.

Mahalleli su kovalarıyla yangına müdahale etti

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Dairede çıkan yangın, bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine de yansıdı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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