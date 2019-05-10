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Mahkeme İbrahim Kutluay'ı haklı buldu

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın nafaka davasında mahkeme kararını verdi. Ödeme yapmadığı gerekçesiyle icra takibi başlatılan İbrahim Kutluay, 20 bin liralık ödemeyi yapmayacak.

DHA | 10.05.2019 - 16:57..
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İstanbul Aile Mahkemesi'nde 4 Mart'ta anlaşmalı olarak boşanan İbrahim Kutluay ve Demet Şener, bu kez çocukların nafakası için karşı karşıya gelmişti. Boşanmaları kesinleşen İbrahim Kutluay, Demet Şener'e 3 milyon TL, iki çocuğuna da aylık 16 bin 250'şer TL nafaka ödeyecekti.

Mahkeme İbrahim Kutluay'ı haklı buldu

DEMET ŞENER İCRAYA VERDİ

İbrahim Kutluay'ın iki çocuğu için ödemesi gereken nisan ayı nafakası 32 bin 500 TL'nin ödenmediğini iddia eden Demet Şener icra takibi başlatmış, aile mahkemesinden de uzaklaştırma kararı çıkartmıştı. İbrahim Kutluay da nafaka borcunun bulunmadığını belirterek, Şener'in hukuka aykırı ve kötü niyetli olarak başlattığı icra takibinin durdurulması için mahkemeye başvurmuştu.

Mahkeme İbrahim Kutluay'ı haklı buldu

KUTLUAY'DAN İCRA TAKİBİNİ DURDURUN İTİRAZI

İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla başvuran Kutluay, ödediği tutarların banka dekontlarını basınla paylaştı. Kutluay dilekçesinde, yargılama sürecinde ve boşanma kararı kesinleştikten sonra üzerine düşen nafaka ödemelerini düzenli ödediğini söyledi. Nafakaları ödemesine rağmen eski eşi Demet Şener'in haksız ve kötü niyetli icra takibi başlattığını belirten Kutluay, 1 Nisan'da çocukların okul aidatını ödediğini, kalan tutarı da Demet Şener'in hesabına 18 Nisan'da gönderdiğini belirtti.

Mahkeme İbrahim Kutluay'ı haklı buldu

MAHKEME TAKİBİ DURDURDU

İcra takibini durdurulması talebini değerlendiren mahkeme İbrahim Kutluay'ı haklı buldu. İcra takibinin 20 bin TL'lik bölümünün durdurulmasına karar veren mahkeme, eski milli basketbolcunun ödediğini söylediği geri kalan tutarın belirlenmesi için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi Kutluay'ın ödediğini belirttiği okul taksitlerini ve kalan tutarı hesapladıktan sonra mahkeme tekrar karar verecek.

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