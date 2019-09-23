Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile poz veren bir hakimin fotoğrafı tepkilere neden oldu.

Tepkilerin ardından fotoğrafa ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun, inceleme başlattığı bildirildi.

VİDEOLARA TEPKİ VAR

Bu olayın ardından mahkeme salonunda çekilerek sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler insanların ilgisini ve tepkisini çekti.

Mahkeme salonunda TikTok videosu görüntülerini paylaşanlar Twitter gibi diğer sosyal medya mecralarında sıkça paylaşılarak tartışılıyor.

Mahkeme salonunda TikTok videoları tepki çekti ViDEO