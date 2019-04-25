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Makas atan maganda cep telefonu kamerasına yakalandı

Seyir halindeyken trafiği altüst eden magandayı görüntüleyen diğer sürücünün ise aynı şekilde ilerlemesi, dikkatlerden kaçmadı.

DHA | 25.04.2019 - 13:56..
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İstanbul D-100 karayolu Kartal mevkisinde ilerleyen bir sürücü, tehlikeye aldırmadan makas atarak ilerledi. Kazaya davetiye çıkaran sürücü, arkadan gelen bir aracın sürücüsü tarafından görüntülendi.

BİR ANDA GÖZDEN KAYBOLDU

Kendisinin ve trafikte ilerleyen diğer sürücülerinin hayatını hiçe sayan trafik magandası, makas atarak ilerlediği yolda bir süre sonra gözden kayboldu.

İstanbul trafiğinde makas atarak ilerleyen iki sürücü İZLE

GÖRÜNTÜLEYEN DE MAKAS ATARAK İLERLEDİ

Bu arada, makas atan sürücünün görüntülerini çeken kişinin de o magandadan eksik kalır yanı kalmadı. Görüntü çekmek için kendisi de makaslar atarak ilerleyen amatör kameraman, dikkatlerden kaçmadı.

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