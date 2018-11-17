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Malatya sinema seyircisi istatistikleri

Malatya 8. Film Festivali önceki gün düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Film Festivali, Malatya’da hem sinema salonu sayısını arttırdı hem de sinemaya giden seyirci sayısında önemli bir artış oldu.

Haber Merkezi | 17.11.2018 - 10:38..
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Malatya’da sinema seyirci sayısı bir önceki yıla göre önemli bir artış gösteriyor.

Buna göre; 2000 yılında 260 bin olan sinema seyirci sayısı 2017 yılında 544 bin olarak gerçekleşti. Sinema salonu sayısı ise 7’den 20’ye yükseldi.

İZLEYİCİ SAYISINDA ARTIŞ

Son 18 yılda Malatya’da en az sinemaya gidilen yıl 96 bin ile 2003 yılı olurken, en fazla sinemaya gidilen yıl ise 544 bin seyirci sayısı ile 2017 yılı oldu.

Sinema seyirci sayısı son 5 yılda 300 bin rakamını aşarak, 2013 yılında 327 bin 537, 2014 yılında 422 bin 132, 2015 yılında 466 bin 540, 2016 yılında 511 bin 236 ve 2017 yılında ise 544 bin 22 olarak gerçekleşti.

Malatya sinema seyircisi istatistikleri

FESTİVAL OLUMLU ETKİ YAPTI

Malatya’daki sinema seyirci sayısının artış göstermesinde Malatya Film Festivali’nin olumlu etkisi olduğu görülüyor.

TÜİK verilerine göre; 2000-2017 yılları arasındaki Malatya’daki sinema salonu sayısı istatistiklerinde de artış oldu.

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