Malatya'da midelerinde uyuşturucu taşıyan zanlılar tutuklandı
Malatya'da midelerinde kapsüller halinde uyuşturucu taşıdığı tespit edilen yabancı uyruklu zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 2 zanlının midelerinde uyuşturucu kapsülleri bulunduğu belirlendi.
MİDELERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKARILDI
Sağlık kuruluşunda gerçekleştirilen tıbbi müdahale sonucu zanlıların midelerinden 109 kapsül halinde 781 gram metamfetamin ile 60 kapsül halinde 473 gram eroin çıkarıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)