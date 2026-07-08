Kolombiya'yı penaltılarda geçen İsviçre tur atladı
İsviçre, FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Kolombiya'yı normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta seri penaltı atışlarının ardından 4-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
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FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turu maçında İsviçre ile Kolombiya karşı karşıya geldi.
Kanada'nın Vancouver kentindeki mücadelenin normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
İSVİÇRE PENALTILARLA TURLADI
Seri penaltı atışlarında rakibini 4-3 mağlup eden İsviçre, son 16 turuna yükselmeyi başardı.
Kolombiya ise turnuvaya veda etti.
İsviçre, yarı final bileti için Arjantin ile kozlarını paylaşacak.