Malatya'da minik kalemlerden Mehmetçik'e mektup karşılık buldu

Malatya'da okuma yazmayı yeni öğrenen ilkokul öğrencilerinin Mehmetçik’e yazdığı ilk mektuplar karşılıksız kalmadı. “İlk Mektubum Mehmetçiğe” projesi kapsamında yazılan mektuplara askerler, hem cevap verdi hem de çeşitli hediyeler gönderdi. Öğrencilerin sevinci, sınıflardan okul bahçesine taşındı.

PROJE İLE İLK KALEM DENEYİMİ MEHMETÇİK'E MEKTUP OLDU

Milli Savunma Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Malatya’daki Diniye Çalık İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, okuma yazmayı öğrenir öğrenmez ilk mektuplarını, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yazdı. Öğrencilerin duygularını içeren mektuplar, 2. Ordu Komutanlığı’na ulaştırıldı.

MEHMETÇİK'TEN MİNİKLERE YANIT VE HEDİYELER

Askerler, öğrencilerin mektuplarına tek tek cevap yazdı. Hazırlanan paketlerde çocuklara boyama kitapları, cetveller ve teşekkür belgeleri gönderildi. Paketler, 2. Ordu Komutanlığı personeli tarafından okula getirilerek öğrencilere teslim edildi.

SINIFLARDA SEVİNÇ, MEKTUPLARDA DUYGU

İsimlerine özel hazırlanan mektupları alan öğrenciler, askerlerden gelen yanıtları büyük bir heyecanla okudu. Sınıflarda başlayan mutluluk, okul bahçesinde yapılan etkinliklerle devam etti.

“BÜYÜYÜNCE KOMUTAN OLACAĞIM”

Öğrencilerden Zümra Yılmaz, mektup ve hediyelerden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Askerlerle resim yaptık, oyun oynadık. Bize mektup yazdılar, çok sevindim.” dedi.

Birinci sınıf öğrencisi Güneş Sahra Nimettepe ise asker olma hayalini vurgulayarak, “İlk mektubumu Mehmetçik'e yazdım. Büyüyünce komutan olmak istiyorum. Mehmetçik bize cevap verdi, çok mutlu oldum.” ifadelerini kullandı.

OKUL BAHÇESİNDE BANDO KONSERİ

Etkinlik kapsamında 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından okul bahçesinde konser verildi. Öğrenciler marşlar eşliğinde keyifli anlar yaşarken program renkli görüntülere sahne oldu.

“İlk Mektubum Mehmetçiğe” projesi, öğrencilerle Mehmetçik arasında kurulan duygusal bağa sahne olurken, çocukların ilk yazı deneyimini anlamlı bir hatıraya dönüştürdü.