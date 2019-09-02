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Malkara'da, '500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı

Evinin yanındaki bahçede yaklaşık 500 kilo altın bulunduğunu söyleyen kişi, aldığı resmi izinle kazı çalışması başlattı. Şu ana kadar 6 metre kazıldı.

DHA | 02.09.2019 - 16:20..
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Gönence Mahallesi Mezarlık mevkisinde yaşayan Nevriye Köroğlu, müstakil evinin bahçesinde define olduğu söylentileri üzerine resmi izin alarak, boş arazide kazı çalışması başlattı.

500 KİLO ALTIN MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Mal Müdürlüğü ve Malkara Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan komisyon gözetiminde, öğle saatlerinde başlatılan kazı çalışması, iş makineleriyle sürdürüldü. 500 kilo altın olduğu iddiasını duyan mahalle sakinleri de bölgede toplanarak, kazı çalışmalarını merakla takip etti.

Malkara'da, '500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı

6 METRE KAZILDI

Gönence Mahallesi'nin muhtarı Bayram Ali Ayten, kazı çalışmalarının 5- 6 metre derinlikte sürdürüldüğünü belirterek, "Mahalle halkımızdan olan Nevriye Köroğlu, izinlerini alarak resmi kazı çalışması başlattı. Mahallemizde kolluk kuvvetleri eşliğinde resmi define kazısı başladı. Buradan 400- 500 kilo altın çıkacağı söyleniyor. Altın çıkarsa, çok iyi olur. Bizim mahalle insanları faydalanır mı, faydalanmaz mı; onu zaman gösterecek. Tabii ki köyümüzün çocuğuysa mahallemize de faydası olur. Çıkarsa çok seviniriz. Şu anda 5- 6 metre kazdılar, daha kazacaklar. Çalışmalar hızla devam ediyor." diye konuştu.

Malkara'da, '500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı

Malkara'da, '500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı

Malkara'da, '500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı

Malkara'da, '500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı

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