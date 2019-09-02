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Maltepe'de köpeğe kalaslı saldırı

Maltepe'de bir kişi, parkta babasını ısırdığını iddia ettiği köpeğe kalasla saldırdı.

İHA | 02.09.2019 - 15:29..
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Maltepe’de geçtiğimiz gün yaşanan olayda iddiaya göre; vatandaşlar tarafından beslenen sokak köpeği, o sırada parkta bulunan yaşlı bir adamı ısırarak yaraladı.

Yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, oğlu da bu durum karşısında sinirlerine hakim olamayarak bir kalasla parka geldi.

TARTIŞMA BİR SÜRE DEVAM ETTİ

Şahıs, elindeki kalasla parktaki sokak köpeklerine saldırmaya çalıştı. Parktaki vatandaşlar, şahsı engellemeye çalıştı.

Köpeğe kalasla saldıran adam VİDEO

KALAS KIRILDI

Şahsın köpeğe doğru savurduğu kalas, hem köpeği hem de vatandaşı teğet geçip yere düşerek kırıldı. Şahıs ile hayvansever vatandaşlar arasında tartışma bir süre daha devam etti.

SALDIRI ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Şahıs, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Kalaslı şahsın köpeğe saldırdığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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