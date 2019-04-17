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Maltepe'de tutanaklar İl Seçim Kurulu'na gönderildi

İstanbul Maltepe'deki birleştirme tutanakları tamamlanarak İl Seçim Kuruluna gönderildi.

Haber Merkezi | 17.04.2019 - 14:21..
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31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul'da birçok ilçede ve en son Maltepe'de yapılan yeniden oy sayım işlemi sona erdi.

Türkan Saylan Kültür Merkezinde bin 89 sandıktaki sayım sonunda birleştirme tutanağı, İl Seçim Kurulu'na gönderildi.

AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

İl Seçim Kurulu'nun resmi sonuçları bu tutanakları diğer ilçelerin sonuçlarına ekleyerek açıklaması bekleniyor.

Yüksek Seçim Kurulunun oy sayımının hızlandırılmasını talep etmesinin ardından 2 kurulla yapılan oy sayımı salı günü öğleden sonra 6'ya çıkarılmıştı.

AK PARTİ BİRLEŞTİRME TUTANAKLARINA İTİRAZ ETTİ

Öte yandan AK Parti, Maltepe’deki ilçe birleştirme tutanaklarının usulüne uygun düzenlenmediği gerekçesiyle YSK’ya iptal başvurusunda bulundu.

Maltepe'de tutanaklar İl Seçim Kurulu'na gönderildi

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