Malware nedir

Malicious software kelimelerinin kısaltılmışı olan Malware, kötü amaçlı yazılım anlamına geliyor. Malware yazılımları; bilgisayar ve mobil cihazların işlevlerini bozmak, kritik bilgileri toplamak, özel bilgisayar sistemlerine erişim sağlamak ve istenmeyen reklamları göstermek amacı ile kullanılır.

1990 yılında Yisrael Radai tarafından malware (zararlı yazılım) ismi konulmadan önce, bu tür yazılımlara bilgisayar virüsü adı veriliyordu.

Kötü amaçlı yazılımlar, uzun bir süre boyunca, bulaştığı bilgisayar sisteminin haberi olmadan bilgi toplama ve casusluk işlemlerini yapabilir. Bunun yanında, girdiği sisteme zarar verme, sabotaj etme amacı da taşıyabilir.





Kısacası Malware; kötü amaçlı yazılım, bilgisayar virüsü, solucan (virüs), truva atı, fidye virüsü, casus yazılım, reklam destekli yazılım ve diğer zararlı yazılımları oluşturan gruba verilen genel isimdir.

Kötü amaçlı yazılımlar genellikle zararsız görünen dosyaların içine gizlenir.2011 yılından itibaren solucanlar ve truva atları, aktif tehlikelerin çoğunluğunu oluşturmaktadır.

FARKINDA OLMADAN İNDİRİLEBİLİRLER

Casus yazılım ya da kötü amaçlı yazılımlar, bazen şirketler tarafından sağlanan ve internet sayfalarından indirilebilen yazılımlar içinde gömülü olarak bulunabilir. Bu programlar dışarıdan kullanışlı ve cezbedici gözükse bile, piyasa için istatistik araştırması yapan, kullanıcının hareketlerini gizlice izleyen parçalar içerebilir.





EN GENEL KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM TÜRLERİ:

En genel kötücül yazılım türleri şunlardır:[17]

Bilgisayar virüsü

Bilgisayar solucanı (worm)

Truva atı (Trojan horse)

Arka kapı (backdoor)

Mesaj sağanağı (spam) (Yığın ileti)

Şantaj yazılımı (ransomware)

Kök kullanıcı takımı (rootkit)

Telefon çevirici (dialer)

Korunmasızlık sömürücü (exploit)

Klavye dinleme sistemi (keylogger)

Tarayıcı ele geçirme (browser hijacking)

Casus yazılım (spyware)

MALWARE VE VİRÜS ARASINDA NE FARK VAR?

Virüsler, bilgisayarınıza zarar vermek için kendisini kopyalayabilen, sisteminizi bozabilen ve verilerinizi yok edebilen kod parçalarına denir. Malware ise truva atları, casus yazılımlar, trojanlar, adware, fidye yazılımları veya virüs içeren kötü amaçlı yazılımlardır.



