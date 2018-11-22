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Mandalina ihracatı artacak

Rusya pazarında kendine yer bulan mandalina ihracatında hedef yükseltildi.

AA | 22.11.2018 - 01:15..
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AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den geçen sezon 335 milyon dolarlık mandalina ihracatı gerçekleştirildi. 1 Eylül-1 Kasım dönemindeki ihracat, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 70 milyon 534 bin dolar oldu. Miktar bazında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48'lik artışla 208 bin 789 tona çıktı.

Mandalina ihracatında ilk sırayı 33 milyon dolarla Rusya alırken, bu ülkeyi 14 milyon dolarla Irak ve 10 milyon dolarla Ukrayna takip etti.

"BU SENE TÜRKİYE MANDALİNAYA DOYACAK"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, Türkiye'nin güney ve batı kıyılarında yetişen mandalinanın dünya genelinde tat ve aromasından dolayı tercih edildiğini söyledi.

Mandalina ihracatı artacak

Özellikle İzmir'de yetişen satsuma türü mandalinanın dünyada çok bilindiğini anlatan Uçak, yurt dışında da bu türün tercih edildiğini belirtti.

Narenciye talebinin doğal olarak kışın arttığını vurgulayan Uçak, şöyle konuştu: "Mandalina, Rusya pazarında kendine iyi yer buluyor. Ondan sonra Avrupa ülkelerine gönderiliyor. İç piyasada da fiyatlar çok uygun. Yaklaşık 2 liraya pazarda satışı devam ediyor. Havaların sıcak gitmesinden dolayı ürünler geçen yıla göre 15 gün daha erken olgunlaştı. Bunlar kış meyvesi. Bu sene Türkiye mandalinaya doyacak. Fiyatlar da çok uygun. Rekoltenin geçen yıla göre yüksek olmasından dolayı dış piyasada da fiyatlar düştü ancak mandalina ihracatında 400 milyon doları hedefliyoruz. İnşallah devamındaki senelerde yarım milyar doları da yapmış olacağız."

Mandalina ihracatı artacak VİDEO

Mandalina ihracatı artacak

HASAT DEVAM EDİYOR

Öte yandan Türkiye'nin önde gelen mandalina üretim merkezlerinden İzmir'de yetişen ve önemli ihraç ürünleri arasında yer alan satsuma türü mandalinanın hasadı devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde toplanan meyveler, kasalarla paketleme fabrikalarına taşınıyor. Tesiste çürükleri ayıklanan mandalinalar, tekrardan kasalara konularak satışa hazır hale getiriliyor.

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