Manisa'da balayı tatili kabusa döndü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 6 Haziran günü Ezgi Sarıefe ile dünya evine giren Süleyman Sarıefe, balayı tatili için Muğla'nın Fethiye ilçesine gitti.

Tatillerinin üçüncü günü 9 Haziran'da yüksek bir noktadan denize atlayan Sarıefe, suya başının üzerine düşerek ağır yaralandı.

DAMAT TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç damat tedavi altına alındı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Hemen ameliyata alınan ve 12 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Süleyman Sarıefe doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti.

Turgutlu'da özel bir firmada çalıştığı öğrenilen Sarıefe'nin acı haberi, başta yeni evlendiği eşi olmak üzere ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatının baharında yaşamını yitiren Süleyman Sarıefe'nin cenazesi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine getirildi.

Kütük Minare Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına babası Mehmet Sarıefe, annesi Gülay Gülmez, acılı eşi Ezgi Sarıefe, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gözyaşlarının sel olduğu cenazede ayakta durmakta güçlük çeken aileyi yakınları teselli etmeye çalıştı.

Kılınan cenaze namazının ardından genç damadın naaşı, Alaşehir Yeni Mezarlık'ta dualarla toprağa verildi.