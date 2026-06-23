Manisa'da köpeğe ve güvenlik görevlilerine saldırdı: Tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde belediye güvenlik personeli ile belediye tarafından sahiplenilen "Gece" isimli köpeğin saldırıya uğradığı olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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Manisa'da 21 Haziran'da sabah saatlerinde Salihli Belediyesi hizmet binası önünde K.T. (49) isimli şahsın belediye binası önünde belediye tarafından sahiplenilen "Gece" isimli köpeğe, ardından da güvenlik görevlilerine tekme attığı öne sürüldü.
SALDIRGAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yaşanan arbede sonrası güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, polis ekiplerine teslim edildi.
Salihli Belediyesi avukatlarının şikayeti üzerine gözaltına alınan K.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "Basit Yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)