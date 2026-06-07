Manisa'da parkın yavru ördekleri ilgi odağı oldu

Manisa’nın en yoğun sosyal yaşam alanlarından biri olan Kent Park, bu günlerde doğanın en sevimli misafirlerine ev sahipliği yapıyor. Park içerisindeki yapay derede yüzmeye başlayan yavru ördekler, ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

KENT PARK’TA DOĞANIN SEVİMLİ SÜRPRİZİ

Yumurtadan yeni çıkan yavru ördekler, annelerinin peşinden bir an olsun ayrılmadan su üzerinde yüzmeye başladı. Parkın doğal atmosferiyle bütünleşen bu görüntüler, ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Vatandaşlar, özellikle çocuklarıyla birlikte ördekleri izlemek için dere kenarında uzun süre vakit geçirdi.

ÇOCUKLARIN YENİ FAVORİSİ OLDULAR

Yavru ördekler, özellikle çocuklar için büyük bir eğlence kaynağı haline geldi. Parka gelen minik ziyaretçiler, ördeklerin hareketlerini ilgiyle takip etti.

Aileler ise bu anları cep telefonlarıyla kaydederek sevimli görüntüleri ölümsüzleştirdi.

PARKTA KARTPOSTALLIK MANZARALAR

Kent Park’ın yeşil dokusu, su ögeleri ve doğal yaşamın birleşmesiyle ortaya çıkan görüntüler adeta kartpostalları aratmadı.

Yavru ördeklerin su üzerindeki uyumlu hareketleri, parkın estetik atmosferine ayrı bir güzellik kattı.

Sevimli yavru ördekler, kısa sürede parkın en dikkat çeken canlıları haline geldi. Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan minik misafirler, Kent Park’ın doğal yaşamına renk kattı.