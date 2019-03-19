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Mansur Yavaş ajansların kararına göre hareket ediyor

Mansur Yavaş, HDP'yi ziyaret edilip edilmeyeceğine piar ajanslarının karar vereceğini söyledi.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 09:31..
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Mansur Yavaş ajansların kararına göre hareket ediyor

31 Mart 2019 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin kurduğu Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olan CHP'li Mansur Yavaş, skandal bir açıklamada bulundu.

"AJANS KARAR VERİR"

Basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, "HDP ile görüşmeyi planlıyor musunuz?" sorusuna "Bilemiyorum ona ajans karar verir" dedi.

Mansur Yavaş ajansların kararına göre hareket ediyor VİDEO

"HERKESLE GÖRÜŞÜRÜZ"

Yavaş açıklamasının devamında ise Akşener'i ziyaretini de ajansların planladığını belirterek, "Önce Sayın Kılıçdaroğlu ile Akşener'i ziyaret edeceğiz. Ondan sonra bizim ajansımızın öngördüğü yolda gideceğiz. Bütün partileri gezmeyi düşünüyorum. Herkesin oylarını alacağımıza göre herkesin belediye başkanı olacağımıza göre herkesle görüşürüz." ifadelerini kullandı

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