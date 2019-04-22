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Mansur Yavaş genel başkanını bırakıp kaçtı

Bahçeli, "Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nu saldırıya uğradığı an bırakıp kaçması titizlikle araştırılmalı, olayların içinde parmağının olup olmadığı analiz edilmelidir" dedi.

Haber Merkezi | 22.04.2019 - 21:47..
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Mansur Yavaş genel başkanını bırakıp kaçtı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Çubuk'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Partisinde gerçekleşen Divan Toplantısı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu saldırı sırasında olay mahalinde bırakıp ayrılmasını vurgulayan Bahçeli, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın olay mahallinden Genel Başkanı’nı bırakıp kaçması titizlikle araştırılmalı, olayların içinde parmağının olup olmadığı analiz edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"BU OLAY TÜRKİYE'Yİ YOL AYRIMINA KADAR GETİRMİŞTİR"

Devlet Bahçeli'nin yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden hemen sonra düşmesi ve yatışması beklenen siyasi tansiyon bilakis günden güne artış göstermiş, kışkırtılan ve kutuplaşmayla birlikte yaygınlık kazanan gerginlik süreci tehlikeli bir noktaya gelmiştir. Gelişmeler esef ve endişe verici boyutlara ulaşmıştır. İç barış ortamımız ve toplumsal huzurumuz açıktan hedef alınmıştır. Türkiye kontrollü şekilde tırmandırılan, sistematik biçimde genişletilen siyasi anlaşmazlıkların ve sertleşen görüş ayrılıklarının yörüngesine çekilmiştir.
Milli beka, milli kimlik, milli varlık ve kardeşlik için duyduğumuz kaygı verici gelişmelerin tamamı ve öngörülerimiz maalesef gerçekleşme yolunda hız kazanmıştır. Bugünkü ülke tablosunda milletimizin sinir uçlarıyla oynanması şöyle dursun, milli sabır ve tahammül sınırları vahim derecede tahrip edilmiştir.
İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimleri üzerindeki sis perdesi, şirazesinden çıkan şaibe iddiaları, devamlı kamçılanan ihtilaflar, devamlı körüklenen husumet ve cepheleşmeler Türkiye’yi bir yol ayrımına kadar getirmiştir."

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