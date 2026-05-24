Mansur Yavaş, TBMM'ye gelen Özgür Özel'i ziyaret etti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi'nden ayrılarak TBMM'deki makamına geçen Özgür Özel’e ziyarette bulundu.
Siyasetin gündemi yoğun...
CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 2023'teki kurultay iptal edildi.
Kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları göreve dönüyor.
GENEL MERKEZİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI
Bugün sabah saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi'ni tahliye etmesi beklenen Özgür Özel yönetimi ile Kemal Kılıçdaroğlu tarafları arasında gerginlik yaşandı.
Özgür Özel destekçileri polise fiziksel müdahalede bulunurken saatler süren arbedenin ardından Özel, binadan ayrıldı.Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı
TBMM'YE KADAR YÜRÜDÜ
Bina önünde bir açıklama yapan Özel, daha sonra yürüyerek TBMM'ye doğru yola çıktı.
Özel'in yürüyüşü sırasında bazı olaylar yaşanırken yaklaşık 1.5 saatlik yürüyüşünün ardından Meclis'e ulaşıldı.
İLK ZİYARETÇİSİ MANSUR YAVAŞ OLDU
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özgür Özel'i Meclis'teki makamında ziyaret etti.
Yavaş ve Özel'in, kısa bir süre sohbet ettiği öğrenilirken Özel ile görüşmesinin ardından Yavaş, TBMM'den ayrıldı.
"ÜZÜLDÜK"
Öte yandan Mansur Yavaş, burada basın mensuplarına bazı açıklamalarda bulundu.
Yavaş açıklamasında "İnsanları böyle karşı karşıya getirmemek lazım. Ayrıca partililerin de karşı karşıya gelmemesi lazımdı. Üzüldük, bu kadarını söyleyeyim." dedi.
"KEMAL BEY İLE GÖRÜŞMEDİM"
Burada Yavaş'a "Efendim, Kemal Bey ile ya da ekibiyle bir görüşmeniz oldu mu, size aradılar mı?" diye sorulurken Yavaş, yanıt olarak şunları kaydetti:
“Benim bir görüşmem olmadı, hayır.”