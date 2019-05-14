taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0606
Euro
6.8153
Altın
1297.81
Borsa
87694.01
Gram Altın
253.135

Mantar zehirlenmeleri yüzde 34 arttı

Geçen yıla oranla zehirlenmelerdeki artış sonrası bakanlıktan vatandaşlara uyarı geldi.

AA | 14.05.2019 - 12:19..
  1. Haberler
  2. Sağlık
Whatsapp ile paylaş

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezine ulaşan, 1 Nisan-13 Mayıs tarihlerindeki vaka sayılarında yüzde 34'lük artış olduğu belirtildi.

Açıklamada, Merkeze 298 vaka başvurusunun yapıldığı, vakalarda artış gözlenen illerin Konya, Karaman, Denizli, Mersin, İstanbul, Çorum, Burdur ve Isparta olduğu ifade edildi.

"KÜLTÜR MANTARI TÜKETİN"

Mantar zehirlenmesi belirtilerinin, mantarda bulunan zehrin niteliğine göre mantarın yenmesini takiben 2 ile 6 saat içinde ortaya çıktığına işaret edilen açıklamada, 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme, bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer-böbrek fonksiyon bozuklukları ve hatta ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri görülebildiği kaydedildi.

Mantar zehirlenmeleri yüzde 34 arttı

Vatandaşlara, bandrollü kültür mantarlarını tüketmeleri tavsiyesinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Tüketme durumunda zehirlenme belirtileri görülmesi halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. Panzehirler, Ulusal Zehir Danışma Merkezi tarafından hastanelerde kullanılmak üzere hazır bulundurulmaktadır. Bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini 7 gün 24 saat arayabilir."

Trüf mantarı nedir VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Özlem Yıldız: 500 TL nafaka alıyorum

Özlem Yıldız: 500 TL nafaka alıyorum

138
Köpeği kurtarmak isterken takla attı

Köpeği kurtarmak isterken takla attı

172
Hindistan S-400 alımında geri adım attı

Hindistan S-400 alımında geri adım attı

93
Ordulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

Ordulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

168
ABD F-35'leri Körfez'de kullanıyor

ABD F-35'leri Körfez'de kullanıyor

51
Ruslar çilekleri yine iade etti

Ruslar çilekleri yine iade etti

180
Donald Trump Beyaz Saray'da iftar verdi

Donald Trump Beyaz Saray'da iftar verdi

96
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir