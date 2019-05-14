Mantar zehirlenmeleri yüzde 34 arttı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezine ulaşan, 1 Nisan-13 Mayıs tarihlerindeki vaka sayılarında yüzde 34'lük artış olduğu belirtildi.

Açıklamada, Merkeze 298 vaka başvurusunun yapıldığı, vakalarda artış gözlenen illerin Konya, Karaman, Denizli, Mersin, İstanbul, Çorum, Burdur ve Isparta olduğu ifade edildi.

"KÜLTÜR MANTARI TÜKETİN"

Mantar zehirlenmesi belirtilerinin, mantarda bulunan zehrin niteliğine göre mantarın yenmesini takiben 2 ile 6 saat içinde ortaya çıktığına işaret edilen açıklamada, 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme, bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer-böbrek fonksiyon bozuklukları ve hatta ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri görülebildiği kaydedildi.

Vatandaşlara, bandrollü kültür mantarlarını tüketmeleri tavsiyesinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Tüketme durumunda zehirlenme belirtileri görülmesi halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. Panzehirler, Ulusal Zehir Danışma Merkezi tarafından hastanelerde kullanılmak üzere hazır bulundurulmaktadır. Bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini 7 gün 24 saat arayabilir."

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