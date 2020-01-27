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Manukyan'ın torunu miras kavgasında savcıyı şikayet etti

Matild Manukyan'ın mirasçısı Kerope Çilingir'in zorla evlendirilmesine takipsizlik kararı veren savcı hakkında Çilingir'in kızı Dora Çilingir HSK'ya şikayette bulundu.

Haber Merkezi | 27.01.2020 - 10:06..
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Manukyan'ın torunu miras kavgasında savcıyı şikayet etti

Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın mirasıyla ilgili kavga sürüyor.

Bu şikayetin altında yatan olaylar ise şöyle gelişti.

ADIM ADIM SÜREÇ

Manukyan'ın tek mirasçısı olan Kerope Çilingir'in fiili ehliyeti tam değil. Çilingir'in bu konuda raporu da var.

Dora Çilingir, vesayet davası açınca o dönem hastanede tedavi gören babası Kerope Çilingir, tedavisi kesilip hastaneden çıkarıldı ve Neslihan Kahraman'la evlendirildi.

Dora Çilingir hem Neslihan Kahraman hem de babasının tedavi gördüğü hastaneyi şikayet edip, evliliğin iptalini istedi.

Savcılık ise bu talebe takipsizlik kararı verdi ve soruşturma açmadı.

HSK'YA ŞİKAYET ETTİ

Matild Manukyan'ın torunu Dora Çilingir'de takipsizlik kararı veren savcıyı Hakimler ve Savcılar Kurulu'na şikayet etti.

Manukyan'ın torunu miras kavgasında savcıyı şikayet etti
Kerope Çilingir-Matild Manukyan-Dora Çilingir

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