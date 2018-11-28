Maraşlı Chamamyan'dan konser hazırlığı

Lena Chamamyan, geleneksel Arap, Ermenistan şarkılarıyla enstrümanlarını, batılı klasikler ve enstrümanlarla harmanlıyor.

Bunları yaparken müziğin ruhundan ve doğaçlama duygusundan ödün vermiyor. Chamamyan’ı etkileyen müzik türcemal reşit rey, konser, türkleri arasında sufi ve Hint Müziği’nin yanı sıra babam dinlerdi dediği Türk Halk Müziği de yer alıyor.

ERKEN YAŞTA BAŞLAYAN MÜZİK KARİYERİ

Aslen babası Maraşlı, annesi Mardinli olan Lena’nın müzik kariyeri, henüz 5 yaşındayken kreş öğretmenin onu keşfetmesiyle başladı.

Suriyeli sanatçının profesyonel anlamda ilk çıkışı, 2006 yılında yayınladığı Hal Asmar El-lon albümüyle oldu. Lena bu albümle, Mısır’da Kültürel Kaynak Ödülü’nü ve Radyo Monte Carlo Orta Doğu Ödülü’nü aldı.

Ardından gelen Shamat albümünde de ilk albümünde olduğu gibi Doğu Akdeniz’in geleneksel halk şarkılarını derledi.

Lena’nın yazan, üreten, enstrüman çalan ve söyleyen doğulu nadir kadın müzisyenlerden biri olması ise El-Banat isimli üçüncü albümüyle oldu.

EN ETKİLİ 500 KİŞİDEN BİRİ

2008 yılında Avusturya basını tarafından, dünya müziği şarkıcısı dalında beş yıldız verilen Lena Chamamyan, 2011 yılında ise Arabian Business (Arap İş Dünyası) Dergisi tarafından, Arap dünyasındaki en etkili 500 kişiden biri olarak gösterildi. Chamamyan, şarkı söylemenin yanı sıra şarkı sözü yazarlığı, prodüktörlük de yapıyor.



