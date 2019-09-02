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Mardin'de bir kadın eşinden öldüresiye dayak yedi

Ağır yaralı olarak getirildiği hastanede 'Merdivenden düştü' denilen 10 çocuk annesinin, güvenlik korucusu olan eşi tarafından dövüldüğü ortaya çıkarken, kadının yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

DHA | 02.09.2019 - 12:27..
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Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Toptepe Mahallesi'nde oturan 10 çocuk annesi Saime A., 4 Ağustos'ta ağır yaralı olarak Devlet Hastanesi'ne getirildi.

"MERDİVENDEN DÜŞTÜ" DENİLDİ

Burada doktorlara "Merdivenden düştü" denilen Saime A.'nın vücudundaki morluklardan şüphelenen doktorlar, polise haber verdi. Polislerin çalışması sonucu kadının, güvenlik korucusu olan eşi Medeni A. tarafından dövüldüğü belirlendi. Saime A.'nın ailesinin ihbarıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Medeni A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mardin'de bir kadın eşinden öldüresiye dayak yedi

"ABLAMIN ÖLMESİ Mİ GEREKİR?"

Vücudunda çok sayıda morluk ve kafatasında çatlak oluşan Saime A., yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. Beyin travmasını atlatamayan kadının İzmir'den gelen kardeşi Abdurrahman Bakır, ablasını komalık eden Medeni A.'nın serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Bakır, "Tutuklanması için ablamın ölmesi mi gerekiyor?" dedi.

Mardin'de bir kadın eşinden öldüresiye dayak yedi

"İKİNCİ EMİNE BULUT OLMAMASI İÇİN EŞİ TUTUKLANSIN"

Bakır, Medeni A.'nın çocuklarına da şiddet uygulayarak tehdit ettiğini belirterek, "Ablam, şiddet görünce köydeki akrabaların yanına gidip, eşini şikayet ediyor ama kimse onu dinlemeyince evine geri dönüyor. Köyde, ablamın delirdiği yalanını yayıyor. Eşi, önce ablamı çocuklarının gözünün önünde, sonra da onları dışarı çıkarak darbediyor. Çok kötü şekilde başını ayaklarının altına alıp yere çarpıyor, tekmeliyor, şiddet uyguluyor. Sonra 'Merdivenden düşüyor' diye hastaneye kaldırıyor. Hastanedeki görevliler şüphelenince dayak yediği anlaşılıyor ve jandarmaya haber veriyorlar. Jandarma, kardeşimin kocasını gözaltına alıyor ama sonra serbest bırakıyor. Ablamın ikinci Emine Bulut olmaması için eşinin tutuklanmasını istiyorum." diye konuştu.

Mardin'de bir kadın eşinden öldüresiye dayak yedi

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