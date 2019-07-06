Mardin'in ilk yerli otomobili

Aşırı sıcaklarda kullanmak için aklına araç üretme fikri geldiğini kaydeden Muzaffer Emir Muratoğlu, aracı yapmak için harçlıklarını biriktirdi.

"90 KİLOMETRE HIZ YAPIYOR"

Muzaffer Emir Muratoğlu, ''Ben meslek lisesi makine bölümünde okuyorum. Buna benzer araçları internette ve bazı alışveriş merkezlerinde gördüm. Araştırdım, Türkiye’de yapılan araçlar değil yurt dışında yapılan araçlar. Ben bunu Türkiye’de üretmek istedim. Okulda makine bölümü beni buna itti. Kaza yapmış motosikletin motoru ve araba parçalarının hurdasından yaptım. Saatte 90 kilometre hız yapıyor. Hidrolik 5 vites ileri. Freni, kornası hız göstergesi, dikiz aynası var." dedi.

"ÇALIŞMALARIMI SÜRDÜRECEĞİM"

Okuldaki arkadaşlarına aracını göstermek istediğini ve trafiğe çıkmak istediğini kaydeden Muratoğlu, ''Dedem Münur Muratoğlu 1945 senesinde torna tezgahını yaptı. Bu merakım aslında kandan da geliyor. Hayatta olsa Thomas Edison’u görmeyi çok isterdim. İleride bundan çok daha iyisini üretmek için çalışmalarımı sürdüreceğim.'' diye konuştu.

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Baba Ahmet Muratoğlu ise, evladına kapıları kapatan değil açan bir baba olmak için sonsuz destek verdiğini kaydetti.

"İMKAN TANINIRSA TÜRK GENÇLİĞİ AVRUPA'YA BİLE REST ÇEKER"

Baba Ahmet Muratoğlu, dede mesleği icra eden bir aile olduklarını ifade ederek, ''Biz ona bunu yap demedik. Dedesinin genleri onda olsa gerek. Başlangıçta haberimiz yoktu. Hevesini kırmak istemedik. Kapıyı kapatan bir baba olmak istemedim. Bu çok basit bir olay aslında. Aslında imkanlar tanınırsa Türk gençliği Avrupa’ya bile rest çeker. Tarihe baktığımızda, ecdadımıza baktığımıza biz kim, onlar kim. Biz Mevlanaların, Yavuzların torunuyuz.'' şeklinde konuştu.