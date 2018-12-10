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Marmara'da sağanak yağış etkili olacak

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre İstanbul, Tekirdağ, Edirne'nin güney kesimleri ve Yalova'da sağanak yağış bekleniyor.

AA | 10.12.2018 - 08:40..
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İstanbul, Tekirdağ, Edirne'nin güney kesimleri ve Yalova'da sağanak yağış bekleniyor.

Marmara'da sağanak yağış etkili olacak

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da görülecek sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Edirne'nin güney kesimleri ile Tekirdağ'da, akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul ve Yalova'da kuvvetli (21-50kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'da sağanak yağış etkili olacak

Bu nedenle su baskını, ulaşımda aksamlar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Marmara'da sağanak yağış etkili olacak

HAFTA YAĞIŞLI GEÇECEK

Pazartesiden itibaren yağışlı havanın etkisi Marmara'da etkisini göstermesi beklenirken özellikle haftasonuna kadar yağışlar sürecek.

Marmara'da sağanak yağış etkili olacak

Marmara'da sağanak yağış etkili olacak

FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Marmara Denizi'nde bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilirken, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere, ilgililerin dikkatli olmaları istendi.

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