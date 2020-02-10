Marmaray'a zam geldi

İstanbul'da ulaşım fiyatlarına zam yağmuru var.

İBB'nin ulaşıma yüzde 35 oranında zam yapmasının ardından TCCD'ye bağlı Marmaray'a da zam geldi.

EN KISA MESAFE 3,50

Marmaray'da en kısa mesafe olan 1-7 istasyon arası tam geçiş 2.60 TL'den 3.50 TL'ye yükseldi. 1-43 istasyon ise 7.75 TL oldu.

DURAK SAYISINA GÖRE FİYATLAR

1-7 durak arası 2.6 TL'den 3.5 TL'ye,

8-14 durak arası 3.25 TL'den 4.5 TL'ye

15-21 durak arası 3.80 TL'den 5.2 TL'ye

22-28 durak arası 4.40 TL'den 6 TL'ye

29-35 durak arası 5.20 TL'den 7 TL'ye

36-43 durak arası 5.70 TL'den 7.75 TL'ye yükseldi.

11 AY SONRA ZAM

Bir önceki zam 13 Mart 2019 tarihinde yapılmıştı. Böylece Marmaray bilet geçiş ücretleri 11 ay sonra yeniden zamlanmış oldu.