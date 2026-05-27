Marmaris’e dev kruvaziyer akını: 'Mein Schiff 5' ile 2 bini aşkın turist geldi

Rodos Adası’ndan hareket eden 295 metre uzunluğundaki yolcu gemisi “Mein Schiff 5”, sabah saatlerinde Marmaris Limanı’nın büyük iskelesine yanaştı. Gemide çoğunluğu Alman olmak üzere 2 bin 670 yolcu ve 922 personelin bulunduğu bildirildi.

Limana yanaşmanın ardından gümrük işlemleri tamamlanan yolcular, gruplar halinde ilçe merkezine çıkarak turistik gezilerine başladı.

TURİSTLER MARMARİS’İ KEŞFETTİ

Kruvaziyerden inen turistler, Marmaris Çarşısı, Yat Limanı, Marmaris Müzesi ve Uzunyalı Sahili gibi önemli noktaları ziyaret etti. İlçe merkezindeki tarihi ve turistik alanlar, gün boyunca ziyaretçi akınına uğradı.

Deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçiren turistler, Marmaris’in sahil atmosferinin keyfini çıkardı.

DOĞA TURLARINA YOĞUN İLGİ

Marmaris’te düzenlenen günübirlik turlar da yoğun ilgi gördü. Özellikle Dalyan-Kaunos hattı ve çevredeki koy turlarına çok sayıda kruvaziyer yolcusu katıldı.

Turizm işletmecileri, kruvaziyer ziyaretlerinin bölge ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade etti.

GECE SANTORİNİ’YE HAREKET EDECEK

“Marmaris’e günübirlik ziyaret gerçekleştiren ‘Mein Schiff 5’ kruvaziyerinin, gece saatlerinde Yunanistan’ın Santorini Adası’na hareket edeceği öğrenildi.

Yetkililer, kruvaziyer turizminin yaz sezonu boyunca Marmaris’e düzenli olarak katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.