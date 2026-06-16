Marmaris’e dev kruvaziyer çıkarması: 5 bin yolcu ile limana yanaştı

Ege’nin gözde turizm merkezlerinden Muğla’nın Marmaris ilçesi, bir kez daha dev bir kruvaziyer gemisini ağırladı. Dünyanın önde gelen yolcu gemilerinden biri olan MSC Divina, sabah saatlerinde Marmaris Gümrüklü Limanı’na yanaşarak ilçeye binlerce turist getirdi. Geminin gelişiyle birlikte liman ve kent merkezinde hareketlilik yaşandı.

DEV GEMİ MARMARİS LİMANI’NA YANAŞTI

Panama bayrağı taşıyan MSC Divina, 333 metre uzunluğu ve 38 metre genişliğiyle dikkat çekiyor. Sabah saatlerinde Marmaris Gümrüklü Limanı’na demir atan kruvaziyer, beraberinde yaklaşık 5 bin yolcu ve 1300 mürettebat getirdi.

Dev geminin limana yanaşmasıyla birlikte turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçeyi keşfetmek üzere karaya çıktı.

TURİSTLER MARMARİS’İN TARİHİ VE TURİSTİK NOKTALARINI GEZECEK

Kruvaziyer yolcularının, gün boyunca Marmaris’in tarihi ve turistik bölgelerini ziyaret etmesi bekleniyor.

Turistlerin, özellikle Marmaris Kalesi, Kaleiçi sokakları, çarşı bölgesi, marina ve sahil şeridinde yoğunluk oluşturacağı tahmin ediliyor. Ayrıca çeşitli şehir turlarına katılarak bölgenin doğal ve kültürel güzelliklerini yakından görme fırsatı bulacakları belirtiliyor.

KRUVAZİYER TURİZMİNE KATKI SAĞLIYOR

Her hafta düzenli olarak Marmaris’e gelen kruvaziyer gemileri, ilçenin turizm ekonomisine önemli katkı sunuyor. Binlerce yolcunun kısa süreli ziyaretleri, esnaf başta olmak üzere yeme-içme, hediyelik eşya ve turizm sektöründe hareketlilik oluşturuyor.

MSC Divina’nın ziyareti de kent ekonomisine canlılık kazandıran önemli duraklardan biri olarak değerlendiriliyor.

AKŞAM SAATLERİNDE İTALYA’YA HAREKET EDECEK

Marmaris’te gün boyu konaklayacak olan MSC Divina’nın, akşam saat 17.00’de limandan ayrılarak İtalya’nın Napoli kentine doğru yol alacağı öğrenildi.

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden biri haline gelen Marmaris’in, sezon boyunca çok sayıda uluslararası yolcu gemisini ağırlamaya devam etmesi bekleniyor.