Mars'a yolculuklar kısalıyor: NASA’nın mega motoru test edildi

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı bünyesinde gerçekleştirilen testlerde, lityum beslemeli manyetoplazmadinamik itici prototipi 120 kilovat güç seviyesine ulaşmayı başardı.

Bu başarılı deneme, Amerika Birleşik Devletleri tarihinde elektrikli bir itme sisteminin ulaştığı en yüksek güç seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Geliştirilen yeni teknoloji, geleneksel kimyasal roketlere kıyasla yüzde 90 oranında daha az yakıt kullanarak çok daha verimli bir ilerleme sağlıyor.

Sistem, lityum plazmayı elektromanyetik olarak hızlandırmak için yüksek akımlarla üretilen güçlü manyetik alanları kullanıyor.

HEDEF MEGAVAT SEVİYESİNDE GÜÇ

Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda itici başına 500 kilovat ile 1 megavat arasında değişen daha yüksek güç seviyelerine ulaşmayı hedefliyor.

İnsanlı Mars görevlerinin başarıyla tamamlanabilmesi için sistemin nükleer bir güç kaynağıyla eşleştirilmesi planlanıyor.