Mars’taki insansız aracın benzerini yapan liselilere ödül

Bursa, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencileri İstanbul’da düzenlenen uluslararası First Robotics Compettion yarışmasında yaptıkları robotla 4’üncülük ödülünün sahibi oldu.

DÜNYADA 4. OLDULAR

Uluslararası yarışmanın konusu, 6 hafta önce okullara bildirildi ve bu sürede istenilen robotu yapıp yarışmaya katıldılar. Burada yarışan robotlar, jüri tarafından belirlenip ödüllendirildi. Dünyanın her yerinden liselilerin katıldığı prestiji yüksek yarışmaya Bursa’dan katılan liseliler 4‘üncülük ödülü alarak Türkiye’nin gururu oldu.

Ödül alan öğrencilerin takım lideri olan Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Öğretmeni Taner Ünal, “Uluslararası bir yarışma olan First Robotics Compettion yarışmasına katıldık. Bu yarışmada robotumuzla güzel ödüller aldık. Bu yarışmaya dünyanın her yerinden okullar katılıyor. Bu ödülü Bursa’ya getirdiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

"BU ROBOT GELİŞTİRİLEREK UZAYDA KULLANILABİLİR"

Robotu yapan 13 kişilik grupta bulunan öğrenci Ahmet Sönmez, “Robotumuz, belirlenen yüksekliğe kendi başına çıkıp aldığı malzemeyi belirli yüksekliğe atabiliyor. Bu robotu Mars’ta kullanılan robotların alternatifi olarak yaptık. Bu robot geliştirilerek uzayda insansız şekilde kullanılabilir” şeklinde konuştu.



