Mart ayında kurulan şirket sayısı yüzde 5,42 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2019 yılı Mart ayına ilişkin Kurulan ve Kapanan Şirketler İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, Mart ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 5,42 artış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,42, kurulan kooperatif sayısı yüzde 20,51, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,18 oranında arttı.



Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 2,40, kapanan kooperatif sayısında yüzde 32,50 oranında artış, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 26,36 azalış oldu. Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,57 oranında azalış oldu.



2019 yılı Mart ayında, 2018 yılı Mart ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,52 kurulan kooperatif sayısı yüzde 15,32 oranında azaldı. 2019 yılının ilk üç ayında 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında yüzde 10,44 kapanan kooperatif sayısında yüzde 18,10 oranında azaldı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 13,19 oranında artış gözlendi.

2019 YILI MART AYINDA TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞTİ

2019 yılı Mart ayında kurulan toplam 7 bin 151 şirket ve kooperatifin yüzde 84,72’si limited şirket, yüzde 13,93’ü anonim şirket, yüzde 1,31’i ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,92’si İstanbul, yüzde 10,89’u Ankara, yüzde 6,15’i İzmir’de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİN TOPLAMI AZALDI

2019 yılında toplam 22 bin 290 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 19 bin 133 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 69,08’ini, 2 bin 890 anonim şirket ise yüzde 30,91’ini oluşturdu. Mart ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Şubat ayına göre yüzde 2,82 oranında azaldı.



2019 Mart ayında şirket ve kooperatiflerin 2.464’ü ticaret, 1.084’ü imalat ve 610’u inşaat sektöründe kuruldu. 720 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.



2019 Mart ayında şirket ve kooperatiflerin 2.464’ü ticaret, 1.084’ü imalat ve 610’u inşaat sektöründe kuruldu. 2019 Mart ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 720’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 297’si inşaat, 268’i imalat sektöründe oldu.

YÜZDE 83,63'Ü YABANCI SERMAYELİ ORTAK

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 220’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 136’sı inşaat, 79’u imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 722’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 291’i inşaat, 178’i imalat sektöründe oldu. 2019 yılı Mart ayında kurulan bin 82 yabancı ortak sermayeli şirketin 563’ü Türkiye, 80’i İran, 73’ü Suriye ortaklı olarak kuruldu.



Kurulan bin 82 yabancı ortak sermayeli şirketin 93’ü anonim, 989’u limited şirket oldu. 2019 yılında kurulan şirketlerin 430’u Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 230’u Gayrimenkul acenteleri, 173’ü Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 83,63’ünü yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.