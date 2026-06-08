Mauro Icardi, Maldivler tatilinden paylaşım yaptı

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Süper Lig’de üst üste dördüncü kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da, başarının önemli isimlerinden Mauro Icardi’nin geleceği hâlâ netleşmedi.

Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sona eren Arjantinli golcünün kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise konuyla ilgili “Görüşüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

MALDİVLER'DEN TATİL FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Taraftarlar Icardi’nin geleceğine dair “kalacak mı, gidecek mi?” sorusuna odaklanmışken, Arjantinli futbolcunun sosyal medyada yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti.

Icardi’nin sevgilisiyle birlikte Maldivler’den paylaştığı tatil fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.