Mauro Icardi, Maldivler tatilinden paylaşım yaptı
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan ayrılan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sevgilisi ile birlikte Maldivler'den tatil paylaşımında bulundu.
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Süper Lig’de üst üste dördüncü kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da, başarının önemli isimlerinden Mauro Icardi’nin geleceği hâlâ netleşmedi.
Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sona eren Arjantinli golcünün kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olmaya devam ediyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise konuyla ilgili “Görüşüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
MALDİVLER'DEN TATİL FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI
Taraftarlar Icardi’nin geleceğine dair “kalacak mı, gidecek mi?” sorusuna odaklanmışken, Arjantinli futbolcunun sosyal medyada yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti.
Icardi’nin sevgilisiyle birlikte Maldivler’den paylaştığı tatil fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.Mauro Icardi'den Dünya Kupası açıklaması: Türkiye'de seviyeyi artırdım
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi