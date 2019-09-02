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Mavi Vatan haritası Yunan medyasını rahatsız etti

Türkiye'nin deniz sınırlarının yer aldığı haritayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında gören Yunan gazeteler, konuya geniş yer ayırdı.

AA | 02.09.2019 - 15:16..
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Mavi Vatan haritası Yunan medyasını rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada ziyaretçi kitabını imzaladığı sırada arkasında duran Mavi Vatan yazılı harita, Yunan basınında gündem oldu.

Erdoğan'ın arkasında görülen harita, Türkiye'nin deniz sınırlarını gösteriyordu.

Yunan medyası, Türkiye'nin Girit'in doğusunda kalan bütün bölgeleri kendi deniz sınırları içerisinde göstermesinden rahatsız oldu.

EN ÇOK OKUNAN GAZETELERİN GÜNDEMİNDE

İngilizce yayın yapan Ekathimerini gazetesi, Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden Ta Nea ve Ethnos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pozuna geniş yer ayırdı.

"YUNAN TOPLUMU RAHATSIZ"

Haberlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki haritadan Yunan toplumunun rahatsız olduğu ifadesine yer verildi.

Mavi Vatan haritası Yunan medyasını rahatsız etti

Mavi Vatan haritası Yunan medyasını rahatsız etti

Mavi Vatan haritası Yunan medyasını rahatsız etti

Mavi Vatan haritası Yunan medyasını rahatsız etti

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