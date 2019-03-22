May: AB'den ayrılacağız

İngiltere Başbakanı Theresa May, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan ve İngiltere'nin Brexit'in ertelenmesine ilişkin talebinin görüşüldüğü AB Liderler Zirvesi'nin ardından, basın toplantısı düzenledi.

"AB'DEN AYRILACAĞIZ"

May, Brexit'in bir anlaşma ile gerçekleşmesini sağlamak için "her türlü çabayı göstereceğini" söyledi.

Halktan, Brexit referandumundan 3 yıl sonra AP seçimlerine katılmalarını istemenin yanlış olacağına inandığını belirten May, bir soru üzerine "AB'den ayrılacağız." diyerek anlaşmasız ayrılığı, Brexit'in iptaline tercih edeceği mesajı verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nin Brexit oturumunun ardından yaptığı açıklamada, oturum kapsamında, AB'deki 27 ülke arasında yoğun görüşmeler yapıldığını ve burada İngiltere Başbakanı Theresa May’in de dinlendiğini ifade etti.

AB'nin Brexit'i, ayrılık anlaşmasının İngiliz Parlamentosu'nda gelecek hafta onaylanması halinde 22 Mayıs'a, aksi halde 12 Nisan'a kadar ertelediğini anımsatan Merkel, bundan sonra İngiliz Parlamentosu’nun nasıl karar vereceğini takip edeceklerini vurguladı.

"TÜM SENARYOLARA HAZIRIZ"

Tarihlerin önemine işaret eden Merkel, 11 Nisan'da İngiliz Parlamentosu'nun, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin İngiltere’de yapılıp yapılmayacağına karar vermesi gerektiği tarih olduğuna dikkati çekti.

Merkel, 22 Mayıs'ın da AP seçimlerinin yapılacağı tarihten kısa bir süre önce olduğuna işaret ederek, "Bu, seçimlerin yapılması için hukuki açıdan bizim için önemli." ifadesini kullandı.

Zirvede dürüst ve önemli görüşmeler yapıldığını aktaran Merkel, "Tüm senaryolara hazırız." dedi.

AYRILIĞIN MALİYETİ 50 MİLYAR STERLİN

Hala İngiltere'nin, AB’den anlaşma yaparak çıkmasını istediğini ifade eden Merkel, ancak başka ihtimallere de hazırlık yapmak gerektiğini dile getirdi

Merkel, Başbakan May'i burada taleplerinde desteklemek istediklerini belirterek, "Yoğun ve başarılı bir akşamdı." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan İngiltere’nin, Avrupa Birliği'nden ayrılmasının İngiltere’ye toplam maliyeti yaklaşık 50 milyar sterlin.