Mayıs 2026 emekli promosyonları: En yüksek veren banka

Mayıs 2026 itibarıyla emekli banka promosyonlarında yeni kampanya dönemi başladı.

Bankalar, emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan müşteriler için sundukları promosyon tutarlarını ve ek avantajları güncellerken, rekabet de her geçen gün artıyor.

Emekliler, en yüksek ödemeyi veren bankayı bulmak için kampanyaları detaylı şekilde karşılaştırıyor.

Promosyon tutarlarının yanı sıra ek nakit ödüller, otomatik fatura talimatı avantajları ve kredi kartı harcama şartları da tercihleri doğrudan etkiliyor.

Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor, şartlar neler? İşte Mayıs 2026 itibarıyla güncellenen emekli banka promosyonlarında son durum...

MAYIS 2026 GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI

Yapı Kredi

30.000 TL’ye varan promosyon sunuyor. Ödeme tutarı maaş aralığına göre değişirken, 3 yıl maaş taşıma taahhüdüyle veriliyor.

Garanti BBVA

15.000 TL’ye kadar nakit promosyon ve ek kampanyalarla toplamda 25.000 TL’ye kadar ödeme sağlanıyor. Ek avantajlar genellikle kart kullanımı ve harcama şartlarına bağlı.

İş Bankası

15.000 TL’ye kadar nakit promosyon veriyor. Ek kampanyalar (kart, ücretsiz işlemler vb.) ile toplam tutar 25.000 TL seviyesine çıkabiliyor.

Akbank

8.250 TL ile 20.000 TL arasında değişen promosyon sunuyor. Fatura talimatı ve kart kullanımı gibi ek şartlarla toplam kazanç yükseltilebiliyor.

TEB

12.000 TL ana promosyon veriyor. Otomatik fatura talimatı gibi ek koşullarla toplam ödeme 21.000 TL’ye kadar çıkıyor.

DenizBank

12.000 TL’ye kadar ana promosyon sunuyor. Ek ürün kullanımıyla toplam ödeme 27.000 TL seviyesine ulaşabiliyor.

ING

15.000 TL’ye kadar koşulsuz promosyon veriyor. Ek avantajlarla toplam ödeme 30.000 TL’nin üzerine çıkabiliyor.

QNB

8.500 TL – 20.000 TL arası promosyon sunuyor. Ek kampanyalarla toplam ödeme 31.000 TL seviyesine kadar çıkabiliyor.

Albaraka Türk

20.000 TL’ye kadar promosyon ve ek ödüllerle toplamda yaklaşık 30.000 TL’ye varan ödeme fırsatı sunuyor.

Ziraat Bankası

12.000 TL’ye kadar promosyon veriyor. Standart kampanyalarla birlikte ek avantajlar sunulabiliyor.

Halkbank

12.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor. Kamu bankaları arasında benzer seviyede ödeme politikası uygulanıyor.

VakıfBank

5.000 TL – 12.000 TL arasında değişen promosyon veriyor. Tutar maaş aralığına göre belirleniyor.

Türkiye Finans

12.000 TL’ye kadar ana promosyon sunuyor. Ek şartlar (fatura talimatı vb.) ile toplam ödeme 20.000 TL’nin üzerine çıkabiliyor.