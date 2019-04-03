Mazbatasını alamadan hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Karadere köyünde pazar günü yapılan seçimlerde kullanılan 83 oyun, 49'unu alan 53 yaşındaki Ahmet Özen, muhtarlığa seçildi.

SEVİNCİNİ PAYLAŞTI

İlk kez muhtarlığı kazanan Özen, sevincini ailesi, akrabaları ve köylülerle paylaştı. Mazbatasını alıp görevine başlamak için çalışmalar yapan Özen, dün yakınlarına kendisini yorgun hissettiğini söyleyerek evine dinlenmeye gitti.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Evinde aniden rahatsızlanan Özen, çağrılan sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özen'in ölümü, köyde büyük üzüntü yarattı.

Ahmet Özen, gözyaşları arasında toprağa verildi.