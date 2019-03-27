taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.39745
Euro
6.16415
Altın
1317.565
Borsa
95728.84
Gram Altın
228.075

Mazhar Alanson, geçmişiyle bugününü kıyasladı

Usta sanatçı Mazhar Alanson'un yokluğu anlatmak için söylediği sözleri Sözcü "Eskiden gitar yoktu." diye verdi. Mine Kırıkkanat, "Ama sen vardın. Şimdi yoksun, yazık..." diye laf sokmaya çalıştı.

Detay Haber | 27.03.2019 - 12:32..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş
Mazhar Alanson, geçmişiyle bugününü kıyasladı

MFÖ grubunun üyelerinden Mazhar Alanson, geçtiğimiz gün Esenler Belediyesi'nde "Mazhar Olmak" isimli söyleşide sevenleriyle buluştu.

"ŞİMDİ HER BÜTÇEYE GÖRE GİTAR VAR"

Alanson, yokluk zamanlarından geçerek bugünlere geldiğini anlattığı programda, şunları söyledi: "İmza günü için bir gitar dükkânına gittim. Yok, yoktu içeride. Sanki bir Avrupa ülkesindeki gitar dükkânı gibiydi. Şimdi her şeyin böyle ulaşılabilir olması çok güzel. Eskiden gitar yoktu, şimdi her bütçeye göre gitar var. Yanımızda çalışan Türkmenistanlı bir kız var. Neden buraya geldiklerini sorduğumda bana ‘Burada her şey var.’ dedi. Bana enteresan geldi. O kadar yokluklarla başladık ki şimdi her şeyin olduğunun farkında değilim."

Mazhar Alanson, geçmişiyle bugününü kıyasladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Demet Özdemir'den göbek şov

Demet Özdemir'den göbek şov

57
Emax Araştırma'ya göre iki ilde Saadet oyları

Emax Araştırma'ya göre iki ilde Saadet oyları

143
Londra'daki swap piyasası zor duruma düştü

Londra'daki swap piyasası zor duruma düştü

138
BBP'li Serkan Yüksel özür diledi

BBP'li Serkan Yüksel özür diledi

186
PKK'nın yönetici 4 ismine operasyon

PKK'nın yönetici 4 ismine operasyon

225
9 hemşire aynı anda bebek bekliyor

9 hemşire aynı anda bebek bekliyor

82
Dolarda düşüş devam etti

Dolarda düşüş devam etti

287
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir