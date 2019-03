Mazhar Alanson, geçmişiyle bugününü kıyasladı

MFÖ grubunun üyelerinden Mazhar Alanson, geçtiğimiz gün Esenler Belediyesi'nde "Mazhar Olmak" isimli söyleşide sevenleriyle buluştu.

"ŞİMDİ HER BÜTÇEYE GÖRE GİTAR VAR"

Alanson, yokluk zamanlarından geçerek bugünlere geldiğini anlattığı programda, şunları söyledi: "İmza günü için bir gitar dükkânına gittim. Yok, yoktu içeride. Sanki bir Avrupa ülkesindeki gitar dükkânı gibiydi. Şimdi her şeyin böyle ulaşılabilir olması çok güzel. Eskiden gitar yoktu, şimdi her bütçeye göre gitar var. Yanımızda çalışan Türkmenistanlı bir kız var. Neden buraya geldiklerini sorduğumda bana ‘Burada her şey var.’ dedi. Bana enteresan geldi. O kadar yokluklarla başladık ki şimdi her şeyin olduğunun farkında değilim."