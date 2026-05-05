Mbaye Diagne’nin evine Senegal bayrağı için polis gittiği ortaya çıktı

1. Lig'de mücadele eden Amedspor, Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren ikinci takım oldu.

Kutlamalar sırasında yıldız futbolcu Mbaye Diagne’nin ülkesinin bayrağı olan Senegal bayrağını açması ortalığı karıştırdı...

Diagne’nin açtığı Senegal bayrağı kısa süreli bir yanlış anlaşılmaya neden olurken, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle gerginlik büyümeden sona erdi.

BU KEZ DE EVİNE ASTIĞI BAYRAK YANLIŞ ANLAŞILDI

Ortaya çıkan yanlış anlaşılma sonrası Diagne'nin bu kez de aynı sorunla evinde karşılaştığı ortaya çıktı.

Son olarak Diagne’nin evinin balkonuna astığı bayrak nedeniyle polis ekipleri adrese yönlendirildi.

Olay kısa sürede çevrede dikkat çekti.

GERÇEK ORTAYA ÇIKINCA POLİSLER EVDEN AYRILDI

Yapılan incelemede bayrağın Senegal’e ait olduğunun anlaşılması üzerine ekipler herhangi bir işlem yapmadan bölgeden ayrıldı.

Yaşanan olayı anlatan Amedspor Başkanı Nahit Eren konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

““Diagne bayrak açtı diye sıkıntı yaşamıştı, ben saha sıkıntısını bilmiyordum. Diagne’nin kendi balkonuna astığı bayraktan dolayı da evine polisler bugün gitmişti. O da şaşırıyor. Biri ihbar mı ediyor bilmiyorum. Polis gidiyor, Diagne’nin evi ve Senegal bayrağı olduğunu görünce tabii geri dönüyor.””