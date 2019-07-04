Meclis restoranına zam

TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı. Divanda, Meclis güvenliğine ilişkin yönetmelik değişikliği taslağı kabul edildi.

Toplantıda TBMM Başkanvekili Levent Gök, salı günü yapılan grup toplantısı nedeniyle Meclise gelen Cumhurbaşkanlığı korumalarını gündeme getirdi.

"KORUMALAR MECLİS'TE GERGİNLİK YARATIYOR"

Gök, korumaların Meclis'te son derece sıkıntılı durumlara yol açtığını, gerginlikler çıktığını ve bunun Meclis adına üzüntü verici olduğunu savunarak, Meclis korumalarının yeterli olduğunu ifade etti.

Toplantıda, Meclis restoranlarındaki yemek fiyatlarında da artışa gidilmesi kararlaştırıldı.

KÂR ETMEYECEK ŞEKİLDE ZAMLANACAK

Artan girdi fiyatları nedeniyle alınan karar doğrultusunda Meclis Genel Sekreterliği bir çalışma yapacak. Yemek ücretleri kâr etmeyecek şekilde ama maliyeti tam karşılayacak şekilde arttırılacak.

Geçen yıl Meclis lokantasından bir yemek tarifesi:



