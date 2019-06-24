Meclis, seçim sonrası mesaisine devam edecek

Malatya’da bir kişi, ayrıldığı dini nikahlı eşini ve kardeşini pompalı tüfekle yaraladı.

4

Konut fiyatlarının en ucuz ve en pahalı olduğu iller

Türkiye genelinde yapılan bir araştırmaya göre; Tekirdağ konut fiyatının en ucuz olduğu il, İstanbul ise en pahalı il olarak belirlendi.