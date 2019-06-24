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Meclis, seçim sonrası mesaisine devam edecek

İstanbul seçimleri nedeniyle çalışmalarına ara veren Meclis, bu hafta kaldığı yerden devam edecek.

AA & Ensonhaber | 24.06.2019 - 09:34..
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Tekrar edilen İBB Başkanlığı seçimleri dün Ekrem İmamoğlu'nun zaferiyle sonuçlandı. Seçim çalışmları nedeniyle TBMM Genel Kurulu yarından itibaren tekrar mesai yapacak.

ASKERLİK ÇALIŞMALARINDA İKİ MADDE KALDI

Yeni askerlik sisteminin görüşüldüğü Askeralma Kanunu Teklifi'nde Genel Kurul'da görüşülmeyen 2 madde kaldı. 64. ve 65. maddelerin görüşülmesinin ardından kanun teklifi Cumhurbaşkanı'na gönderilecek ve teklif yasalaşacak.

Askerlik sisteminin değişmesinin ardından erken terhis bekleyen 130 bin asker de ailesine kavuşacak.

Meclis, seçim sonrası mesaisine devam edecek

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI DA DEĞİŞİYOR

Öte yandan Meclis Genel Kurulunda Askeralma Kanun Teklifi'nin yasalaşmasının ardından ilkokula başlama yaşını 66 aydan 69 aya çıkaran, teklif için çalışma yapılacak.

Teklifin yasalaşmasıyla 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 aya çıkarılacak. İlkokul birinci sınıfa, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak.

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