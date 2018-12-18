Meclis tutanaklarında Hulusi Akar'ın CHP'lilerle tartışması

Dün gece Meclis Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sözleri gerginlik yarattı.

Özel'in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik suçlamaları sonrası söz alan Akar sert cevap verdi.

O diyaloglar Meclis tutanaklarına yansıdı.

İşte Özel ile Akar arasındaki tartışmada tutnaklara yansıyanlar:

"ODİERNO'DAN LİYAKAT LEJYONU ALDI"

ÖZGÜR ÖZEL- Türk Silahlı Kuvvetlerinin atama ve terfi düzeninin tamamen FETÖ’nün eline geçtiği 2013 ki kanıtımız şudur: 15 Temmuzda… 2013 YAŞ’ında general yapılan 25 karacı albayın 15’i, amiral yapılan 9 denizci albayın 8’i, 15 Temmuz'un ertesi günü sürülmüştür. O YAŞ’ta beklenen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu’dur ama tüm beklentilerin ve teamüllerin aksine, şimdiki Millî Savunma Bakanı atanacaktır.

DARBEYE KARIŞANLARIN ORANI YÜZDE 1,5

Şimdi kimden bahsediyoruz? 15 Temmuz günü saat 16.00’da darbeyi haber alıp darbeye karışanların oranı yüzde 1,5, karışmayanlar yüzde 98,5’ken eski bütün mevkidaşları, genelkurmay başkanları '"Kimse birliklerini terk etmesin.’ emri verilseydi 98,5 oradayken o 1,5 darbeye karışmazdı.” derken darbeye karışmayacakları evine yollayıp karışacaklara kışlaları teslim eden birinden bahsediyoruz. (CHP sıralarından alkışlar)

Bakan Akar'dan CHP'lilere tokat gibi sözler VİDEO

"SİLAH ARKADAŞLARINIZI HAPİSTE ZİYARET ETMEDİNİZ"

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla)- Dava arkadaşlarınız, mücadele arkadaşlarınız, silah arkadaşlarınız, sizinle omuz omuza ölmeyi göze almış arkadaşlarınız, hepsi cezaevindeyken en büyük eleştirileri bizzat bana, Veliağbaba’ya ve Nurettin Demir’e... Dönemin Cezaevi Komisyonuna “Bizi bir kez bile ziyarete gelmedi.” sitemleri ve Maltepe Cezaevinde hayatını kaybeden Murat Özenalp’ın cenazesine bile katılmamanız varken yapmadığınız ziyaretler ve katılmadığınız taziyeden sonra, 2 tane yaptığınız ziyareti size sormak isteriz.

Bir, Nuri Pakdil, “1923, değerlerimizden kopma dönemidir.”

HULUSİ AKAR CEVAP VERDİ

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR –Öncelikle, büyük bir ciddiyetle, büyük bir samimiyetle, tamamen devlet ve millet meselesi olan savunma ve güvenlik konularını takdim ettikten sonra tamamen, önceden hazırlandığı belli olan, şahsiyet yapılan bu konuşmayı başlangıçta kınıyorum, sonunda kınıyorum, ortasında kınıyorum. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)

İkincisi: Gerçekten bu arkadaşımıza teşekkür ediyorum çünkü bu konular sağda solda, bilen bilmeyen herkesin konuştuğu konular, bu bir fırsat oldu çünkü mahkeme dosyalarında, tutanaklarda, devletin kayıtlarında var olan şeyleri bilmeden, sadece kulaktan dolma şeylerle ahkâm kesenlere karşı cevap verme bakımından bir fırsat oldu. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)

GAZİANTEP HASTANESİ'NDE ZİYARET

Bir şehit… Şehitlerimiz oldu, haberiniz var mı, yok mu… Bunun üzerine, Gaziantep Hastanesi'nde yaralılarımız vardı, yaralılarımızı ziyarete gittiğimizde, arkadaşımızın gösterdiği üniformalı şekilde, Kara, Deniz, Hava Kuvvet Komutanı arkadaşlarımızla beraber… (CHP sıralarından gürüldü)

GEÇMİŞ OLSUN DEDİK

HULUSİ AKAR (Devamla) Kapıda beni rektör, vali, belediye başkanı karşıladı Antep devlet hastanesinin kapısında ve rektörle beraber gazilerimizi ziyaret ettik. Bu ziyaret sırasında üst kata kadar asansörle çıktık, aşağıya doğru yürüye yürüye iniyoruz. Tam oradan, kapıdan geçerken “Burada da benim eşim yatıyor, eşim bulunuyor.” İçeri girdik, orada gördüm ben o gazeteci hanımefendi olduğunu. Serumlu, merhaba, geçmiş olsun dedik.

YEMİN EDİYORUM BÖYLE BİR ŞEY YOK

Arkadaşlar, bir diğer önemli konu; bunun için de size teşekkür ediyorum, böyle bir fırsat verdiğiniz için: Saat 16.00’ya kadar, saat 20.30’a kadar darbe lafı yok 15 Temmuz'da, yemin ediyorum, yok böyle bir şey. Saat 18.30’da, böyle bir kaçırma olayı, münferit olaylarını duyduğumuzda, saat 18.30’da, bilen bilmeyen konuşuyor, emeklisi, muvazzafı. Bunlar doğru değil. 18.30’da verdiğim emir, bizzat verdiğim emir –ceridelerde var, mahkeme dosyalarında var- 18.30’da verdiğim emir “Uçakları indirin, uçak kaldırmayın, tedbiren.” Bu emir saat 19.20’de –örnek olarak veriyorum- Kars’ta, Kars’taki –efendime söyleyeyim- havaalanında, 19.10’da Hava Kuvvetleri Komutanı'nın telefonunda, oradaki harekât merkezinden yayıldı hepsi; bir.

KAFAMIZA TABANCAYI DAYADILAR

İki: Saat 20.30 civarında içeri o alçaklar girdiler ve kafamıza tabancayı dayadılar “Başımıza geçeceksin.” dediler ve ben bunu reddettim. İçinizde -yatağa yattığınız zaman düşünün- kafanızda tabanca varken “hayır” diyebilecek kaç kişi var? (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Biz varız.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Denemeden söylemeyin, denemeden söylemeyin, deneyin, deneyin.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sen dene, sen dene!

LÜTFEN DOSYALARA BAKIN

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Benim sizden ricam, AK PARTİ Grubu'ndan ricam, lütfen dosyalara bakın, dosyaları inceleyin, bunların hepsinin açık seçik, övünecek cevabı var. Akıncı’ya götürdüler, etrafımızda silahlı insanlar, bir sürü asker, tek başıma oturuyorum, bütün o alçakların önünde, önüme iki sayfa çıkardılar, “Bunu okuyun, imzalayın.” dediler, imzalamadım. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)

Bizim ebedi başkomutanımız Atatürk’ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Özel’in teröriste dahi söylemediği, terör örgütlerine karşı söylemediği bir hususu bir Genelkurmay Başkanına…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Nasıl söylemedim?

49 YIL HİZMET YAPTIM BEN

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR – Kırk dokuz yıl hizmet yaptım ben, kırk dokuz yıl, kırk dokuz yıl bütün savcıların gözü önünde, bütün milletvekillerinin gözü önünde, hâkimlerin gözü önünde, generallerin, amirallerin gözü önünde, kırk dokuz yıl. (AK PARTİ sıralarından ayakta alkışlar)