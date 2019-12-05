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Meclis'te Alevi tartışması

Alevi oyları için HDP ile yarış içerisinde olan CHP, bu konuda farklı tartışmaları gündeme getirmeye devam ediyor.

AA & Ensonhaber | 05.12.2019 - 09:09..
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Meclis'te Alevi tartışması

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Alevilerin hakkını savundu.

CHP'li Tanrıkulu, neden Alevilerin vali, büyükelçi, hakim ya da savcı olmadığını sorguladı.

KAÇ VALİMİZ, KAÇ BÜYÜKELÇİMİZ VAR

CHP'li vekil, "Elimizi vicdanımıza koyalım ve araştıralım, varsanız araştıralım. Şu anda kamusal hizmetlere girmede ve kamusal hizmetlerde yükselmede Alevi yurttaşlarımıza ayrımcılık uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? Gelin araştıralım. Son zamanlarda girenler arasında oran olarak kaç yurttaşımız hâkim olmuştur, savcı olmuştur? Kaç valimiz içerisinde Alevi yurttaşımız vardır? Kaç büyükelçimiz içerisinde Alevi yurttaşımız vardır? Neden cemevleri yoktur, neden?" şeklinde konuştu.

Meclis'te Alevi tartışması ViDEO

Meclis'te Alevi tartışması

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