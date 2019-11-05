TBMM yine vekillerin tartışmasına sahne oldu.

Tartışmanın başrollerinde, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş vardı...

"MİLLET TOKAT MANYAĞI YAPTI"

Özgür Özel'in '' (AK Parti) 31 Mart'ta seçmenden tokatı yemiştir, ama doymamıştır.'' sözlerine, Mehmet Muş ''Sizi millet tokat manyağı yaptı.'' diye yanıt verdi.

"DANGALAK SENSİN"

Bunun üzerine Özgür Özel, ''Demokrasi tokatı siyaset dilidir, tokat manyağı argodur. Tokat manyağı, mermi manyağından türetilmiştir. Mafya diliyle CHP'yi tehdit ettiniz. Yazıklar olsun.'' dedi.

Bu sırada CHP sıralarından, AK Parti sıralarına doğru ''dangalak'' diye bağırıldı. Mehmet Muş, ''dangalak sensin'' diye cevap verdi.

Meclis'te 'Dangalak' tartışması VİDEO