Meclis'te HDP-İyi Parti gerilimi

Meclis Genel Kurulu'nda devam eden görüşmelere HDP ile İyi Parti arasında yaşanan tartışmalar damga vurdu.

İP, ÖCALAN'A CANİ DEDİ

İyi Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun "İmralı'dan, bir caniden gelen mektubun televizyonlarda yorumlanamayacağını" ifadelerini kullanması HDP'lileri kızdırdı.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "İyi Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP'yle yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?" diyerek İyi Parti sıralarına tepkisini gösterdi.







