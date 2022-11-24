137 gündür kayıp olan kızını arayan anne: Evden her kaçtığında hamile dönüyor

137 gündür kayıp olan kızını arayan anne: Evden her kaçtığında hamile dönüyor

137 gündür haber alınamayan kızının bulunması için programa başvuran anne Hamide, kızının çok sık evden kaçtığını ve her evden kaçışında hamile kaldığını söyledi.

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri ekran başına kitlemeye devam ediyor.

Son olarak programa Melike isimli genç kızın yaşadıkları damga vurdu.

Melike'nin annesi Hamide, kızının 10 Temmuz'da Aydın'da kaybolduğunu söyledi.

Yüzde 50 engelli raporu olan ve zihinsel sorunları olan Melike'den 137 gündür haber alınamazken anne Hamide, Melike'yle ilgili şaşkına çeviren bir cümle kurdu.

'Evden her kaçışında hamile kalıyor'

Evden kaçan kızı için endişe ettiğini belirten Hamide, kızının her evden kaçtığında hamile kaldığını söyledi.

Stüdyodaki herkesi şaşkınlığa boğan açıklama sonrası Hamide, Melike'nin bu yüzden şu anda 3 farklı kişiden 4 çocuğu olduğunu belirtti.

Öte yandan Anne Hamide, Melike'nin TikTok'ta üzerinde darp izlerinin olduğu videolar paylaştığını aktardı.

Bu videoları gördükten sonra Müge Anlı'nın programına başvurduğunu belirten Hamide, "Geri dön" diyerek Melike'ye mesaj attığını söyledi.

Son fotoğrafında burnunun kırılmış olduğunu gördü

Çaresiz anne, 137 gündür haber alamadığı kızı Melike'nin TikTok'ta gördüğü son fotoğrafında burnunun kırılmış ve yamuk halde olduğunu belirtti.

Müge Anlı ise Melike'nin yaşadıklarına çok üzüldüğünü ve bulunması için çalışacaklarını bildirdi.