24 Ocak 2025 Yalı Çapkını var mı, yayınlanacak mı? İşte yeni bölüm tarihi

Yağmur Dinç

Bolu'daki Grand Kartal Otel'in yanması sonucu hayatını kaybeden 78 vatandaşımız ve ortaya çıkan görüntüler, Türkiye'yi yasa boğdu.

Akabinde dizilerin milli yas ve reklam gelirlerini sağlayamadığı nedeniyle ekrana tekrar bölümlerinin gelmesi gündem oldu.

Bugünkü araştırma konusu ise "24 Ocak 2024 TV yayın akışı" ve "Diziler yayınlanacak mı" oldu.

Cuma gününü sevilen dizisi Yalı Çapkını ise gündemde yerini aldı. Bu akşam yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Peki; 24 Ocak 2025 Yalı Çapkını var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte yayın akışı...

24 OCAK 2025 YALI ÇAPKINI DİZİSİ

Her cuma akşamı Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Yalı Çapkını, 24 Ocak Cuma akşamı yayınlanmayacak.

Yayın akışında yer almayan dizinin yerine eski bölümünün tekrarı ekranlara gelecek.

YENİ BÖLÜM TARİHİ

Star TV yaptığı resmi açıklamada Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün 30 Ocak Cuma akşamı yayınlanacağını duyurdu.