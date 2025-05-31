31 Mayıs 2025 TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? İşte yayındakiler...

Ayın son günü ve cumartesi olması sebebiyle, reyting yarışı git gide kızışıyor.
Bir yandan da gözü televizyonda olanlar, bugünkü yayın akışını öğrenmek istiyor.
31 Mayıs 2025 TV'de birbirinden farklı dizi, film ve programlar yer alıyor.
Peki; bugün kanallarda neler var? İşte yayındakiler...
ATV yayın akışı
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
13:30 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı
15:20 Bir Gece Masalı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
Kanal D
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
23:30 Çember: Yolun Sonundaki Kız
Star TV
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sahipsizler
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Niyazi Gül Dörtnala
14:30 Kral Kaybederse
16:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Beyoğlu Güzeli
NOW TV
07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Çift Kişilik Oda
16:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çift Kişilik Oda
TV8
Show TV
08:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Allah Allah
14:45 Japon İşi
16:45 İyi Aile Çocuğu
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TRT 1
06:55 Beni Böyle Sev
09:10 Yedi Numara
10:15 Hayallerinin Peşinde
11:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
14:40 Teşkilat
17:50 Turgay Başyayla İle...
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı