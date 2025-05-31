31 Mayıs 2025 TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? İşte yayındakiler...
Haber Merkezi

Ayın son günü ve cumartesi olması sebebiyle, reyting yarışı git gide kızışıyor.

Bir yandan da gözü televizyonda olanlar, bugünkü yayın akışını öğrenmek istiyor.

31 Mayıs 2025 TV'de birbirinden farklı dizi, film ve programlar yer alıyor.

Peki; bugün kanallarda neler var? İşte yayındakiler...

ATV yayın akışı

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Can Borcu

13:30 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı

15:20 Bir Gece Masalı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

Kanal D

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

23:30 Çember: Yolun Sonundaki Kız

Star TV

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Sahipsizler

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Niyazi Gül Dörtnala

14:30 Kral Kaybederse

16:30 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Beyoğlu Güzeli

NOW TV

07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Çift Kişilik Oda

16:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çift Kişilik Oda

TV8

Show TV

08:00 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Allah Allah

14:45 Japon İşi

16:45 İyi Aile Çocuğu

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TRT 1

06:55 Beni Böyle Sev

09:10 Yedi Numara

10:15 Hayallerinin Peşinde

11:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

14:40 Teşkilat

17:50 Turgay Başyayla İle...

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

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Yağmur Uçar
Editor