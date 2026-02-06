6 Şubat'ta vefat eden fenomen Taha Duymaz'ın kabri görüntülendi! "Can dostumdun"

Çektiği yemek videoları ile sosyal medyada fenomen olan Taha Duymaz, 6 Şubat 2023'te Hatay'daki depremde göçük altında kaldı.

Saatlerce enkaz altında olan Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Geride bıraktığı yemek videoları ve 1 milyon takipçisi ile Taha, "Bir gün ölüp gideceğim. Ne zaman öleceğim belli değil, belki büyümeyeceğim." sözlerini hafızalara kazıdı.

Vefatının 3. yıl dönümünde içerik üreticisi Ragıb Narin, fenomenin kabrini ziyaret etti.

Narin, "Kimileri için sadece bir tarih… kimileri için geri dönmeyecek bir dost… kimileri için ise tarifsiz acılar ve kayıplar. Bazen bir takvim yaprağı koparken, aslında kalbimizden çok şey kopar gider. 6 Şubat’ın acımasız izini yüreğinde taşıyan milyonlarca insan hâlâ var. Unutmayalım, unutturmayalım. Kısılmış seslere nefes, yaralı kalplere derman olalım. Can dostumdun, can…" notuyla o anları paylaştı.

Taha Duymaz'ın mezarının son hali ise sevenlerinin merak konusu oldu.