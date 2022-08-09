8 Ağustos reyting sıralaması: Zirve el değiştirdi

8 Ağustos reyting sonuçlarına göre Total'de 1.sırada Fox TV’de izleyiciyle buluşan “Tozluyaka”, 2. sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

Televizyon dizileri ve programları arasındaki reyting mücadelesi her hafta büyük bir heyecanla devam ediyor.

Bu kapsamda 8 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Tozluyaka sürprizi

Total'de 1.sırada Fox TV’de izleyiciyle buluşan “Tozluyaka”, 2. sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Tozluyaka” 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.